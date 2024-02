Bárbara Evans desabafa sobre ter auxílio de babá: ‘Bato palmas para quem não tem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/02/2024 - 9:07 Para compartilhar:

Mãe de três, Bárbara Evans tem compartilhado a rotina de maternidade diariamente nas redes sociais. Na última quinta-feira, 8, a modelo desabafou sobre ter auxílio de babás no cuidado com os filhos.

“Depois o povo fala que quem tem babá não cria os filhos”, começou Bárbara, relatando que estava não bem de saúde, mas precisou interromper o autocuidado para acalmar os gêmeos Álvaro e Antônio. “Nem sei explicar para vocês o caos. Eu estava passando mal no banheiro, mas desci correndo.”

“A gente chegou em casa e eles começaram a esgoelar. Não paravam, só agora que a paz reinou. Eu falei com as meninas [as babás] pela câmera e disse ‘estou passando mal, mas já estou descendo. Pensem muito antes de falar que quem tem babá vivem assim [na calma]”, declarou.

Por fim, a modelo refletiu: “Eu bato palmas para quem não tem babá. Porque se eu não tivesse babá nem passando mal eu poderia estar”.

