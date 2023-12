Bárbara Evans conta que filha precisou passar por cirurgia após ela engasgar com amendoim

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 8:38 Para compartilhar:

Bárbara Evans, de 32 anos, compartilhou com seus seguidores uma preocupação que passou com a sua filha Ayla, de um ano. Na sexta-feira, 8, a pequena havia se engasgado com alguns pedaços de amendoim, e precisou passar por um procedimento.

Na noite deste domingo, 10, a apresentadora voltou a aparecer nas redes sociais, agora para atualizar o estado de saúde da filha.

Resumidamente, Bárbara contou que Ayla estava comendo amendoim sem casca, quando engasgou e começou a tossir. “Ela chegou a vomitar, mas eu comecei a ouvir um chiado na respiração dela”, disse.

Ao retornar para casa, ela contou com auxílio das babás de Álvaro e Antônio, filhos gêmeos recém-nascidos, que também são enfermeiras. Apesar da manobra realizada para desengasgar a criança, nada aconteceu.

Bárbara estranhou a situação, e decidiu levar a filha em um posto de saúde e em um médico amigo da família, mas ambos não conseguiram encontrar o problema.

Sem passar o chiado na respiração de Ayla, Bárbara pediu ao marido para levar a filha novamente em um hospital, dessa vez, para realizar um raio-x. No entanto, assim como nas primeiras tentativas de exame, nada foi encontrado e o médico apontou que poderia se tratar do começo de uma bronquite ou asma.

Ainda em seu relato, Bárbara Evans, estranhando o diagnóstico, continuou observando a filha, que acordou chorando na manhã do domingo, 10. “Ela nunca acorda chorando, então eu falei que tinha alguma coisa errada”, afirmou.

Ela levou a filha ao pediatra, e em um novo exame, apontou uma alteração. “Não dá para ver o amendoim, mas dá para ver que tinha uma obstrução em um dos pulmões”, explicou.

Segundo a influenciadora, a médica decidiu submeter Ayla a uma broncoscopia, um procedimento realizado com anestesia, que permite acesso ao aparelho respiratório.

“O procedimento foi 16h30 da tarde, mais ou menos, e deu tudo certo. Eles conseguiram tirar 95% do amendoim. Porque, na verdade, como o amendoim estava ali desde sexta-feira, ele amoleceu. Ficou uns 5% de uma coisica de nada, lá no finalzinho, que se Deus quiser, vai sair naturalmente”, seguiu Bárbara.

“Fica aí também o alerta de que se seu filho está tendo muitas coisas em relação a pneumonia, pode ser um corpo estranho no pulmãozinho. Fiquem ligados”, aconselhou.

Apesar do procedimento ser considerado simples, Ayla ficará no hospital, em observação, até esta segunda-feira, 11.

