Bárbara Evans conta que a filha quase fez a família perder o voo: ‘Cocozão’

Bárbara Evans estava a caminho do Rio de Janeiro com o esposo, Gustavo Theodoro, e a pequena Ayla. Enquanto mostrava a saga para a chegada ao destino final, a influenciadora revelou que a família quase perdeu o voo.







“Ayla fez aquele cocozão na hora do embarque. Corre mamãe pra trocar… quase perdemos a conexão! Agora, partiu RJ!”, escreveu. “Mamãe deu luftal, aí já viu, né?”.

Nos outros stories, Bárbara mostrou outros pontos da viagem, como a recepção carinhosa no hotel, com vista para o mar. “O meu Rio de Janeiro continua lindo, mas com essa vista…”, disse. O encontro com a família materna também foi registrado, com direito a aparição da vovó Monique Evans.