Bárbara Evans compartilha ensaio fotográfico dos gêmeos: ‘São super diferentes’

A modelo Bárbara Evans, 32 anos, explodiu o fofurômetro, nesta quinta-feira, 11, ao abrir o álbum do ensaio fotográfico dos filhos, os gêmeos Álvaro e Antônio, em seu perfil no Instagram.

Os pequenos, frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro, nasceram no dia 27 de novembro.

“Deus me dê estrutura para conseguir aguentar esse show de fofura!! Quem aguenta essas bochechas?! Fácil saber qual é qual né?! Eles são super diferentes”, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação com um carrossel de imagens nas quais eles aparecem um dos lado do outro, fazendo pose enquanto dormem.

“Papai não aguenta, é tanto amor”, comentou o marido da influenciadora, derretido pelos meninos.

As fotos, claro, chamaram atenção dos seguidores, que não se contiveram diante de tanta fofura.

“Gente, que lindeza. Maravilhosos, lindos demais”, comentou uma seguidora. “Que coisa mais linda, meu Deus”, admirou-se outra. “Eu não achei fácil, não. Eu achei eles idênticos”, disse mais uma fã, ao responder o comentário da modelo.

