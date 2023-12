Bárbara Evans comenta sobre vida sexual após nascimento de gêmeos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 8:02 Para compartilhar:

Bárbara Evans deu à luz aos gêmeos Antônio e Álvaro no dia 27 de novembro, e desde então tem compartilhado a experiência nas redes sociais. Nesta terça-feira, 12, a modelo interagiu com os seguidores do Instagram e respondeu algumas dúvidas sobre o tema, incluindo sobre a vida sexual.

Questionada, Bárbara informou que segue de resguardo. “Ainda não [voltei a ter relação]. Estamos esperando passar um mês”, contou. A modelo é casada com Gustavo Theodoro, com quem tem três filhos, Ayla, de um ano e três meses, e gêmeos.

Recentemente, o casal levou um susto após a primogênita precisar passar por um procedimento ao engasgar com um amendoim. Resumidamente, Bárbara contou que Ayla estava comendo amendoim sem casca, quando engasgou e começou a tossir. “Ela chegou a vomitar, mas eu comecei a ouvir um chiado na respiração dela”, disse.

