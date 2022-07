Bárbara Evans chora ao ficar longe da filha de 3 meses: ‘Estou desesperada’

Bárbara Evans compartilhou com seus seguidores do Instagram um drama pelo qual precisou passar na noite desta quinta-feira (14). A modelo, que é mãe de primeira viagem, precisou ficar distante da filha Ayla, de 3 meses, por algumas horas, e sofreu por antecipação com a distância.

“E chegou a hora de eu me arrumar para o show, já chorei, meu deus, vou ficar só cinco horas fora, ela vai ficar com a babá e com a avó, mas o meu coração está partido. Já chorei. Socorro, socorro”, disse Bárbara em vídeos nos seus stories.

Em seguida, a modelo aparece chorando e dizendo estar desesperada com a situação: “Vocês mães também são assim? Ainda não consegui me arrumar. Eu já fiquei fora durante o dia, mas à noite, nunca fiquei. Nossa senhora, eu tô desesperada”, disse aos prantos.