Bárbara Evans atualiza sobre saúde do filho na UTI: ‘Teve que fazer duas aspirações’

Da Redação 04/06/2024 - 12:49

Antônio, de 8 meses, filho de Bárbara Evans está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um quadro de bronquiolite. No Instagram, nesta terça-feira, 4, a influenciadora digital atualizou a saúde do pequeno.

“O Antônio teve que fazer duas aspirações de madrugada com a fisioterapeuta, que vai lá e massageia e aspira a secreção. Agora de manhã a doutora veio ver ele, ele estava chiando bastante. Ela pediu para a fisio vir de novo para ver se vai ter que colocar o cateter, mas como deu uma boa limpada, não precisou”, informou a modelo.

“Hoje é o quinto dia da bronquiolite, e é o pior. Depois do quinto, começa a melhorar, graças a Deus. Então, hoje é o dia em que precisamos ficar mais atentos em cima dele e das crianças que estão em casa”, explicou Bárbara.

Os outros filhos da modelo, Ayla, de dois anos, e Álvaro, gêmeo de Antônio, também estão com bronquiolite. Contudo, estão tratando em casa. “Eles estão com bastante tosse, e a Ayla tossiu tanto ontem que passou mal, vomitou”, contou ela, que está revezando os cuidados com o marido e a babá.