Bárbara Evans abre o jogo sobre relação íntima no casamento: ‘Com filho fica mais difícil’

A influenciadora Bárbara Evans, 33 anos, falou sobre a vida sexual no casamento e contou como faz para manter a chama acesa em meio a uma rotina de compromissos. Mãe de três crianças, ela abriu o jogo sobre as dificuldades de encontrar um momento de intimidade com o marido, o empresário Gustavo Theodoro.

Nesta quinta-feira, 19, a modelo respondeu aos questionamentos dos seguidores no Instagram através da caixinha de perguntas. Dentre muitas curiosidades, os fãs quiseram saber sobre a rotina sexual.

“Qual frequência para namorar na semana você acha um bom número?”, questionou uma usuária da plataforma.

“Olha só, na rotina 1x por semana. São as nossas quartas. Com filho fica mais difícil, mesmo tendo babás. Mas, numa viagem só nós dois, todos os dias”, disparou a filha de Monique Evans.

Uma outra admiradora aproveitou para pedir um conselho para lidar com um casamento quando se tem filhos e a vida sexual não está boa.

“Todo casal precisa de um tempo a sós. Procurem escolher o dia da semana, deixar o filho com a avó/avô ou com alguém de confiança. Para vocês cozinharem juntos, conversarem, namorarem. Isso é muito importante para a durabilidade de um casamento”, observou a empresária.

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro estão juntos desde 2018 e se casaram em 2020. Elas são pais de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antonio, de nove meses.

