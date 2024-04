Bárbara Evans abre álbum de batizado dos filhos gêmeos: ‘Meus amores’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/04/2024 - 21:00 Para compartilhar:

A influenciadora Bárbara Evans, 23 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar registros do batizado dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, de quatro meses. A celebração aconteceu no último sábado, 6, no interior de São Paulo.

“Batizado dos meus amores, Álvaro e Antônio”, escreveu ela na legenda de um vídeo com momentos da cerimônia religiosa.

“Minha maior felicidade são vocês”, disse ela em outra postagem.

A cerimônia aconteceu em uma capela e a festa foi realizada em área externa, com gramado e decorado com grandes tendas, flores brancas e muito verde.

Já nos Stories, a influenciadora mostrou detalhes da decoração, toda em tons de branco e com muitas flores.

Os gêmeos são fruto de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro, 32. Juntos eles também são pais da pequena Ayla, de dois anos.

