Bárbara e Carol conquistam etapa Elite 16 do Circuito Mundial

Agência Brasil 10/11/2024 - 20:21

A dupla brasileira formada por Bárbara Seixas e Carol Solberg conquistou o título da etapa Elite 16 do Circuito Mundial de vôlei de praia, neste domingo (10) na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A conquista foi o último ato da parceria, que já havia anunciado, de forma antecipada, o fim da equipe.

O último título de Bárbara e Carol foi conquistado sobre as norte-americanas Terese Cannon e Megan Kraft. As brasileiras venceram o confronto por 2 sets a 0 (parciais de 21/17 e 21/18).

Bárbara Seixas e Carol Solberg atuaram juntas durantes os últimos três anos, representando o Brasil em eventos como os Jogos Olímpicos de Paris (França), competição na qual alcançaram as oitavas de final.

Desde o início da parceria, em 2020, Bárbara e Carol comemoram várias conquistas, como a edição 2021 do Circuito Brasileiro da modalidade. Em 2023 elas faturaram a prata na etapa Elite 16 em João Pessoa (PB), enquanto na atual temporada do Circuito Mundial garantiram o título da etapa de Doha (Catar) e o bronze na etapa de Tepic (México).

Também neste domingo na competição disputada no Rio de Janeiro, a medalha de bronze ficou com outra equipe do Brasil, Thâmela e Vic, que derrotaram as alemãs Ittlinger e Van De Velde por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/16).

THAMELA & VICTORIA GOT THE ! The Brazilian youngsters dominated Germany’s Ittlinger/Van de Velde in straight sets to secure their 3rd consecutive medal at the #BeachProTour! ☀️ #BeachVolleyball #VoleiPraia pic.twitter.com/IwVg3f0gvG — Beach Volleyball World (@BeachVBWorld) November 10, 2024