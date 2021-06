Bárbara Coelho relembra trajetória e barreiras antes da Globo: ‘Acreditando em mim, cheguei lá’ Jornalista do Grupo Globo desde 2013, Bárbara Coelho, emocionada, publicou uma mensagem motivacional aos seguidores

Emocionada com a lembrança de oito anos atrás, quando foi contratada pela Rede Globo, a apresentadora Bárbara Coelho publicou um texto motivacional em uma rede social. No texto em questão, a jornalista relembrou sua saída de Vitória, no Espírito Santo, até chegar no Rio de Janeiro, sozinha, para buscar melhores oportunidades. Bárbara também incentivou seus seguidores a persistirem em seus objetivos até o alcançarem.

A priori, a comunicadora, de 33 anos, recordou as dúvidas que lidou antes de ingressar de vez no ramo.

– Em 2013 comecei a minha “jornada” no grupo Globo. Mas a história no Jornalismo vem de um período que eu não acreditei que vestiria essa camisa. “Não sei se vou chegar lá”! “Não conheço ninguém no meio”! “Nem sou do Rio”! – começou a apresentadora.

Ela conta que transformou a incerteza em uma forma de resiliência.

– “Se você se mudou de Vitória sozinha, sem ajuda de nada nem ninguém, você pode chegar lá”! “Se você conseguiu a primeira oportunidade, porque não vai conseguir a segunda? a terceira?” “O que eu tenho a perder por acreditar?” E acreditando em mim, no meu trabalho, eu cheguei lá. Sem conhecer ninguém. Com meu esforço. Com meus perrengues. Com meu sofrimento… Eu cheguei lá – completou.

Em seguida, conclui passando uma mensagem motivacional.

– Quando você tiver dúvidas da sua história ou trajetória. Quando alguém te disser que você não vai “chegar lá” , ou que chegou por sorte, acredite isso vai acontecer de gente muito próxima de você – escreveu Bárbara Coelho.

– Questione-se: eu sei o que fiz pra chegar até aqui? Eu sei dos esforços que faço pra chegar onde eu quero? Responda pra você mesmo, e tenha certeza de uma coisa: Essas respostas, pra você , por você, bastam – concluiu a apresentadora da Globo.

Bárbara Coelho tornou-se apresentadora do “Esporte Espetacular” em dezembro de 2020. A tabelinha com Lucas Gutierrez deu certo e ambos continuam no comando do programa da Globo exibido aos domingos.

