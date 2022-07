Bárbara Coelho agradece ao Fluminense e enaltece Fred: ‘Você é eterno desde que chegou’ Apresentadora da Globo esteve presente no Maracanã e participou da festa de despedida do atacante tricolor

A noite do último sábado rendeu fortes emoções para os tricolores. Mais de 60 mil torcedores do Fluminense estiveram presentes no Maracanã para a acompanhar a despedida de Fred. Responsável por apresentar as homenagens do evento, Bárbara Coelho fez questão de exaltar o atacante nas redes sociais.

A apresentadora da Globo agradeceu ao Fluminense pela oportunidade de apresentar a despedida do atacante. Bárbara também exaltou a linda carreira que Fred construiu ao longo dos anos.

– Que honra, Fluminense! Obrigada pelo convite para apresentar a despedida de um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos últimos 13 anos. Como repórter, acompanhei TODOS os títulos do Fred de perto. Entre eles dois Campeonatos Brasileiros. Obrigada, Fred! Foi o que te disse hoje: você é eterno desde que chegou. Que privilegio ser uma das 64 mil pessoas que estiveram no Maracanã. Mais um capítulo da minha trajetória que vou guardar com muito carinho Parabéns pela carreira e pela família linda que construiu. Você é diferente! – publicou Bárbara no Instagram.

O sábado contou com muita festa e homenagem no Maracanã. Com gols de Germán Cano e Matheus Martins, o Fluminense venceu o Ceará por 2 a 1 em jogo válido pelo Brasileirão. Atração principal da noite, Fred entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Apesar do esforço, o atacante não conseguiu balançar as redes na despedida.

Com passagens por América-MG, Cruzeiro, Lyon, Atlético-MG, Fluminense e Seleção Brasileira, Fred construiu uma carreira vitoriosa e reconhecida. Pelo Flu, o atacante conquistou dois Brasileiros, Primeira Liga e dois Estaduais. Por toda identificação e títulos conquistados, muitos tricolores apontam Fred como o maior ídolo da história do clube.

