Bárbara Borges chora ao falar sobre polêmica com Xuxa e Marlene Mattos; entenda

Na noite de sábado, 29, Bárbara Borges fez uma live no Instagram para esclarecer toda uma polêmica que se tornou após ela dar uma entrevista em que elogiou Marlene Mattos, a ex-empresária de Xuxa Meneghel. Isso teria causado raiva na apresentadora.

“Aprendi, cresci muito profissionalmente e artisticamente. Consegui também conhecer um outro lado dela porque, até então, a gente sempre esperava os esporros, as brigas, as exigências? Mas eu também conheci um lado coração dela. E tive vários momentos em que eu tive ajuda dela, então, eu só realmente guardo gratidão por tudo o que eu vivi”, disse Bárbara à coluna de Fábia Oliveira, do Metropóles.

Em suas redes sociais, a ex-paquita de Xuxa caiu no choro ao falar da relação de amor, carinho e gratidão pela eterna Rainha dos Baixinhos. “A Xuxa é a minha ídola da minha vida toda. Quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada ao orgulho que eu tenho. Do meu início, da minha história de trabalho com a Xuxa, a realização de um sonho da minha vida, com meus 16 anos, sempre coloquei isso abertamente na história da minha vida”, disse.

“Falei sobre a minha relação com a Marlene na época de paquita. Tudo que eu falei foi em relação à minha experiência na época de paquita. Falei que eu realmente não tenho mágoa. Eu, Bárbara, não tenho mágoa da Marlene, dos esporros, das coisas que eu vivi. Eu já disse que eu entendo completamente a dor da Xuxa, entendo a dor das paquitas, que viveram e têm traumas que eu não tive. E eu respeito, eu jamais vou contestar ou falar qualquer coisa para defender ou tirar a voz dessas pessoas que têm as dores”.

A campeã de ‘A Fazenda 14’ , da Record TV, ainda aproveitou para desmentir que Xuxa a deixou de seguir no Instagram. “A Xuxa não deixou de me seguir agora. A Xuxa deixou de me seguir já tem um bom tempo. Ela não segue todas as paquitas, e isso é compreendido por todas, a gente entende. Eu entendo, eu recebo exatamente o que a pessoa tem para me dar. Eu não fico mendigando, querendo coisa a mais ou inventando coisa a mais”, finalizou.

Xuxa X Marlene Mattos

Em algumas entrevistas que deu na mídia para falar sobre o documentário, Xuxa detonou Marlene, ao relembrar da época em que trabalhou com a empresária.

“As pessoas gostam de falar de um abusador bacana. Eu sofri um abuso psicológico, de poder, de confiança, que veio dela (Marlene). Eu vendo ela falando, eu reencontrando, eu reafirmei isso. Eu sei que a minha história tem mais do que isso. Eu não queria que as pessoas vissem só isso, só esse olhar”, disse a loira no programa ‘Mais Você’, da TV Globo.

Além de Xuxa, outra famosa também criticou Marlene Mattos. No primeiro episódio do documentário, a atriz Leticia Spiller relembrou a época que foi paquita no programa ‘Xou da Xuxa’ (1989).

“A Marlene me apavorava um pouco. Ela falava: ‘você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’. Eu tinha que escolher criança, estar com tudo organizado, era um trabalho de atenção, assistência de palco. Eu ficava perdida lá atrás”, disse Spiller.

