Baran é o Brasil nas semis de simples do Follow de Copacabana Final italiana em simples no feminino





A quinta-feira foi o dia do quali de simples e definição dos classificados para as semis no masculino e final do feminino do Follow the Beach Copacabana, valendo R$ 7 mil para cada campeão mais R$ 3 mil para os vices.

Entre os homens, Michelle Cappelletti se garantiu após bater Ralff Abreu por 8/0 e vai enfrentar André Baran que derrotou o francês Nicolas Gianotti por 9/7 de virada. Ele viu o adversário sacar para o jogo por 7/6 com o apoio de quase três mil torcedores na quadra central: “Jogo meio estranho, ninguém conseguiu confirmar o saque direito. Tive que sacar por baixo algumas vezes, nunca tinha me ocorrido isso. Mas sai com a vitória e agradeço o apoio do público que deu uma super energia , foi muito bom”.

A outra semifinal será entre o francês Theo Irigaray e o espanhol Antomi Ramos. Irigaray perdia por 5 a 2 e foi buscar a virada contra o italiano Diego Bolletinari por 9/8 (8/6) enquanto que Ramos marcou 8/3 sobre o italiano Doriano Becaccioli: “Estou feliz com meu desempenho hoje e agora é descansar para fazer bons jogos, fiz quatro partidas , neste último mês jogamos muitos torneios , atletas estão cansados, mas é nosso trabalho e estamos treinados para isso”.

Parceiras de duplas, italianas se enfrentam na final de simples



Entre as mulheres a final está definida e será entre as italianas Ninny Valentini e Giulia Gasparri, as duas parceiras do circuito mundial. Ninny passou por Nicole Nobile na semi por 8/4 enquanto que Gasparri virou sobre Flaminia Daina por 9/8 (7/4) fechando a programação às 23h com o público lotando a quadra central: “Estou muito contente comprimento a flaminia que jogou muito bem, sacava muito forte, por horas dava medo . Será uma surpresa, diferente, quando tem sentimento no meio a competição fica em segundo lugar, mas quando acordar amanhã cada uma vai querer vencer e a seguir nos juntaremos para a dupla feminina”, disse Giulia.



Chave de duplas começa nesta sexta no feminino

A chave de duplas do feminino começa nesta sexta-feira com destaque para as principais estreando no período da tarde. A partir das 14h30, as italianas Giulia Gasparri, melhor do mundo, e Ninny Valentini, encaram a venezuelana Maria Ceballos e Nicoli Casagrande. Não antes das 16h, a principal dupla do torneio e vice-líderes do ranking, Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz enfrentam uma dupla que vem do qualifying ainda a ser definida.

A chave principal de duplas do masculino começa apenas no sábado e o sorteio será feito nesta sexta às 17h.

Além das categorias profissionais, o Follow the Beach Copacabana tem amadoras que vão desde os jovens Sub 12 até os veteranos até acima dos 60 anos. Haverá também as disputas da Team Cup , competição por equipes e torneio de Pais e Filhos e Duplas Masculina e Feminina nas classes A,B, C e D.

A estrutura tem 26 quadras iluminadas, sendo arquibancada da quadra central para três mil pessoas, área gastronômica, lojas e um espaço que contará com shows em todos os dias da competição. O Follow the Beach Copacabana terá o torneio profissional, eventos de categorias amadoras, de veteranos, juvenis, além de Pais e Filhos. Fora isso, uma grande programação de entretenimento é esperada com shows e a Bateria do Salgueiro animando o período que será de Carnaval no Rio de Janeiro. São 2.500 inscrições com cerca de 2 mil atletas confirmados nesta que será a terceira edição da competição em Copacabana retornando ao palco principal após dois anos de pandemia. Em 2020 e 2021, o Follow the Beach foi disputado em locais como Uberlândia (MG) e Campinas (SP) com grande sucesso.

Local: Praia de Copacabana – Entre os Postos 2 e 3

A entrada é gratuita ao público até lotar a capacidade

TRANSMISSÃO – A transmissão dos jogos da quadra central acontecem pelo portal R7.com e pelo link https://bit.ly/FTBStreaming