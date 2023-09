Bar na Itália distribui notas fiscais com rosto de Mussolini

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/09/2023 - 13:01 Compartilhe

VERONA, 7 SET (ANSA) – Um bar de Cerea, no norte da Itália, se tornou alvo de críticas por colocar o rosto do ditador fascista Benito Mussolini em suas notas fiscais.

Inicialmente, esses recibos eram emitidos pelo “Bar Armando” apenas em outubro, em homenagem à Marcha sobre Roma, que culminou na ascensão de Mussolini ao poder na Itália. Há algum tempo, no entanto, o bar começou a distribuir a nota fiscal com o rosto do ditador durante todo o ano.

“Sei muito bem que o rosto de Mussolini na nota fiscal incomoda os comunistas, mas quanto mais eles se escandalizam, mais eu decido que vai ficar. Não mudo meus ideais”, disse a dona do estabelecimento, Maristella Finezzo, acrescentando que não se incomoda com as críticas.

Até o momento, nenhum procedimento administrativo ou penal foi aberto contra o bar. A apologia ao fascismo é crime na Itália, com penas de seis meses a dois anos de cadeia a quem “exalta expoentes, princípios, fatos ou métodos” desse regime.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias