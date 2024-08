Bar de motorista de Porsche que matou motociclista sofre tentativa de incêndio criminoso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 13:26 Para compartilhar:

O Beco do Espeto, estabelecimento que pertence a Igor Ferreira Sauceda, empresário de 27 anos que atropelou e matou um motociclista com um Porsche na segunda-feira, 29, sofreu uma tentativa de incêndio durante a madrugada desta quarta-feira, 31. Segundo as autoridades, os suspeitos arremessaram coquetéis molotov no interior do local, que fica no Itaim Bibi, na zona oeste da capital paulista.

Em contato com o site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que as autoridades foram acionadas por um segurança do local que conseguiu conter as chamas geradas pelo ataque com um extintor.

Conforme o órgão, um dos proprietários do estabelecimento foi até a delegacia e relatou que oito coquetéis molotov foram arremessados no Beco do Espeto. De acordo com a pasta, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como dano, incêndio e ameaça no 15º DP (Itaim Bibi).

O Beco do Espeto é um bar que funciona de quarta a domingo e abre às 17h. Desde a morte do motociclista, causada por um dos sócios do estabelecimento, o local não foi mais aberto.

Relembre o caso do motorista de Porsche

De acordo com a investigação da Polícia Civil de São Paulo, Igor Ferreira Sauceda voltava do trabalho com a namorada, Marielle Aparecida de Oliveira Campos, em seu automóvel, um Porsche, por volta das 1h30 da madrugada da segunda-feira, 29, quando teve um desentendimento no trânsito com o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, na Avenida Interlagos, na zona sul.

Figueiredo voltava da casa da irmã e estava de folga no dia.

Sauceda diz, em seu depoimento, que o motociclista colidiu com ele lateralmente e quebrou o seu retrovisor esquerdo. O empresário perseguiu Pedro Kaique e o atropelou. Em seguida, bateu em um poste.

O motociclista foi socorrido com vida e levado a um hospital no Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A namorada do empresário teve ferimentos nas mãos.

No mesmo dia, após análises de imagens de câmeras de segurança que mostram o indiciado perseguindo o motociclista com uma Porsche e colidindo frontalmente com ele, a polícia entendeu que Sauceda teve intenção ou assumiu o risco de matar o jovem.

Na terça-feira, 30, o empresário foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

As investigações continuam em andamento. A Polícia Civil aguarda laudos periciais.

*Com informações do Estadão