Banrisul tem lucro líquido de R$ 329,7 milhões no 4º trimestre, queda de 17%

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) registrou lucro líquido de R$ 329,7 milhões no quarto trimestre de 2020, queda de 17% ante o resultado de R$ 397,2 milhões apurado no mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o banco lucrou R$ 824,8 milhões, recuo de 35,3%.

A rentabilidade do Banrisul, medida pelo retorno sobre patrimônio líquido (ROAE), caiu de 18,4% para 15,8% em um ano. No entanto, na comparação com o terceiro trimestre de 2020, houve uma recuperação, já que naquele período, o retorno foi de 5,7%. No ano, o ROAE ficou em 10,2%, ante 16,9% em 2019.

A carteira de crédito do Banrisul fechou o ano passado em R$ 37,605 bilhões, alta de 3,7% em três meses e de 3,9% em um ano. O destaque ficou com o segmento rural, que cresceu 27,5% em 12 meses.

Os ativos totais do banco gaúcho chegaram a R$ 91,822 bilhões em dezembro de 2020, evolução de 1,8% em três meses e de 12,6% no ano.

