Banrisul tem lucro líquido de R$ 291 milhões no 3º trimestre

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 291 milhões no terceiro trimestre, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, quando encerrou o período com lucro de R$ 290,2 milhões. Em relação ao segundo trimestre, o lucro líquido do Banrisul foi 13% menor do que os R$ 335,4 milhões registrados.

O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado caiu para 16,2% no terceiro trimestre, de 17,3% no mesmo período do ano passado e de 17,5% no segundo trimestre.

O patrimônio líquido atingiu R$ 7,7 bilhões em setembro de 2019, 6,7% acima de setembro de 2018, refletindo a incorporação dos resultados gerados, pagamentos de juros sobre o capital próprio e provisionamento de dividendos, reclassificação para resultados de exercícios futuros e reavaliação do passivo atuarial referente aos benefícios pós-emprego.

Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 80,6 bilhões em setembro de 2019, com crescimento de 6,3% em relação aos R$ 75,8 bilhões registrados em setembro de 2018. A alta é resultado, especialmente, do crescimento nos depósitos e nos recursos em letras.

O Índice de Basileia atingiu 16,2% em setembro de 2019, com aumento de 0,3 ponto porcentual na comparação com setembro de 2018. Os índices de capital principal e de capital de nível I alcançaram 14,9% em setembro de 2019, ambos superiores ao mínimo exigido, com aumento de 0,8 ponto porcentual em relação a setembro de 2018.