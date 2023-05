Banrisul tem lucro líquido de R$ 213 mi no 1º trimestre, alta de 29,8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2023 - 19:57 Compartilhe

O Banrisul fechou o primeiro trimestre com lucro líquido de R$ 213 milhões no primeiro trimestre de 2023, alta de 29,8% em relação ao mesmo período de 2022. Frente ao quarto trimestre, o lucro caiu 15,2%.

De acordo com o release do resultado, o crescimento anual reflete, principalmente, o avanço na margem financeira, crescimento na carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias. Frente ao quarto trimestre, o lucro foi impactado pela redução da margem financeira em base trimestral e menor fluxo de receitas de prestação de serviços, além de maior fluxo das despesas com provisões trabalhistas, fiscais e cíveis, e consequente efeito tributário e PPR.

O retorno sobre o patrimônio anualizado subiu para 9%, em comparação aos 7,3% no primeiro trimestre de 2022, mas caiu frente aos 10,9% do quarto trimestre.

A margem financeira subiu 11,4% em doze meses e caiu 2,4% em relação ao quarto trimestre, para R$ 1,250 bilhão. Os ativos totais somaram R$ 113,56 bilhões, crescimento de 8,2% em doze meses e o patrimônio líquido avançou 5,3% para R$ 9,47 bilhões.

A carteira de crédito estava em R$ 50,1 bilhões ao final de março, que representa aumento de 18,2% em doze meses. Os destaques, segundo o banco, foram o crescimento da carteira de agronegócio, crédito comercial para pessoa física, comércio exterior e financiamento imobiliário.

As despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD) subiram 15,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e avançaram 1% em relação ao quarto trimestre, para R$ 284,9 milhões.

Os créditos em atraso acima de 90 dias subiram 4,9% em doze meses e 11,7% frente ao quarto trimestre, para R$ 868,7 milhões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias