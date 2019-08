Banrisul suspende divulgação de guidance diante da possibilidade de OPA

O Banrisul informou no documento sobre o balanço do segundo trimestre que não mais fará a divulgação de projeções sobre desempenho futuro (guidance), tendo em vista a possibilidade da realização de uma oferta pública de ações (OPA) pelo Estado do Rio Grande do Sul, acionista controlador, envolvendo ações excedentes do controle do banco, conforme fato relevante divulgado em 12 de junho de 2019.

O banco diz que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novos fatos atinentes à matéria em questão.