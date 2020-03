Banrisul prorroga parcelas a vencer de crédito rural em março, abril e maio

São Paulo, 26 – O Banrisul anunciou que vai prorrogar as dívidas de operações de crédito rural, em função dos transtornos causados com a pandemia de coronavírus. Em nota, o banco gaúcho informou que os clientes enquadrados na medida poderão solicitar a renegociação por meio do aplicativo do Banrisul Digital, desde a quarta, 25, o que evita o deslocamento à agência.

A justificativa do banco refere-se às dificuldades que os produtores estão enfrentando na comercialização de produtos agropecuários, em função da quarentena da população para evitar o contágio com o novo vírus.

As parcelas com vencimento em março, abril e maio, das operações de crédito contratadas com recursos próprios das modalidades de custeio e investimento, serão prorrogadas para os clientes adimplentes.

“Os contratos terão prazo estendido para amortizar as parcelas repactuadas”, diz o banco. A prorrogação estará à disposição até o dia 30 de abril.