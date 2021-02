Banrisul projeta crescimento de 10% a 15% em sua carteira de crédito em 2021

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) divulgou projeções operacionais (guidance) para o ano de 2021. A instituição espera um crescimento de sua carteira de crédito entre 10% e 15%, com destaque para o segmento Rural, em que a expectativa é de avanço entre 22% e 27%.

Na carteira para pessoa física, o Banrisul espera crescimento entre 10% e 15%, enquanto na pessoa jurídica, o intervalo de projeção ficou entre 11% e 16% de avanço.

O banco gaúcho espera que a provisão para créditos de liquidação duvidosa (PDD) fique entre 3,5% e 4,5% da carteira neste ano. E espera avanço entre 4% e 8%.

Para a rentabilidade, medida pelo retorno sobre patrimônio líquido médio, o Banrisul espera um intervalo entre 10% e 14%. Para o Índice de Eficiência, o banco espera que fique entre 50% e 54%. E a Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis Médios deve ficar entre 6% e 7%.

