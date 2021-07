Banrisul paga R$ 48 mi ao governo gaúcho por reajuste de contrato sobre folha

O Banrisul informou nesta sexta-feira, 23, que concluiu a apuração do cálculo de ajuste no valor de R$ 48.780.920,33 previsto no contrato de cessão dos serviços sobre a folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul, firmado em 17 de junho de 2016 por R$ 1,2 bilhão em parcela única. O ajuste foi pago ao Estado na presente data, após a conclusão da formalização do termo aditivo ao Contrato, que refletiu as atualizações acima referidas.

