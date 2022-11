Banrisul: lucro líquido cai 54,1% para R$ 71,9 mi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2022 - 21:16 Compartilhe

O Banrisul registrou queda de 54,1% no seu lucro líquido do terceiro trimestre de 2022 e de 68,4% na comparação com o segundo trimestre deste ano. O retorno sobre patrimônio cedeu de 7,9% no terceiro trimestre de 2021 para 6,1% em igual intervalo deste ano.

Em nove meses, a carteira de crédito somava R$ 47,4 bilhões, R$ 8,7 bilhões superior ao patamar do mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo crédito consignado para pessoa física, linhas de capital de giro para empresas, comércio exterior, agronegócio e financiamento imobiliário.

As despesas com provisão para devedores duvidosos caiu 16,4% em 12 meses e subiu 17,6% frente ao segundo trio, para R$ 237,9 milhões. Já o índice de inadimplência acima de 90 dias recuou para 1,58% no terceiro trimestre, de 2,21% no mesmo trimestre de 2021.

Nos nove meses de 2022, o Banrisul registrou lucro líquido ajustado de R$ 529,8 milhões, refletindo, especialmente, o crescimento no resultado de tesouraria, a expansão na carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias. Por outro lado, o movimento de elevação na taxa de juros ainda exerceu pressão na margem financeira.

