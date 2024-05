Banrisul: lucro líquido cai 12% no 1º trimestre para R$ 187,6 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 19:58 Para compartilhar:

O Banrisul informou queda de 12% em seu lucro líquido do primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, para R$ 187,6 milhões. Frente ao quarto trimestre do ano passado, houve queda de 38,3%%.

De acordo com o release que acompanha os resultados, a queda reflete o maior fluxo de provisão para perdas de crédito, aumento nas despesas administrativas e resultado desfavorável de outras receitas operacionais, líquidas de outras despesas operacionais, e o consequente efeito tributário e Programa de Participação nos Resultados (PPR).

O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROAE) caiu para 7,7% no primeiro trimestre, de 9% no mesmo intervalo de 2023. No quarto trimestre, o retorno havia sido de 12,7%.

A carteira de crédito expandida cresceu 7,5% em base anual no primeiro trimestre e 0,4% na comparação com o quarto trimestre, para R$ 53,9 bilhões.

A margem financeira teve alta de 22,9% no primeiro trimestre em relação ao mesmo intervalo de 2023 e de 4% frente ao quarto trimestre, para R$ 1,536 bilhão.

As receitas com tarifas e serviços somaram R$ 579 milhões, representando alta de 11% em 12 meses e queda de 4,1% no trimestre.

As despesas administrativas subiram 6,8% em 12 meses, para R$ 1,055 bilhão no primeiro trimestre de 2024.