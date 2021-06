Banrisul liberou R$ 3 bi para o agro na safra 2020/21, 30% mais que em 2019/20

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) fecha a safra 2020/21, que se encerra hoje, com desempenho recorde na concessão de crédito ao agronegócio, R$ 3 bilhões. O montante é 30% superior ao que foi liberado no ciclo anterior. Ao Broadcast Agro, em nota, o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, informou que o aumento ficou concentrado no crédito concedido a produtores rurais.

Parte dos financiamentos foi viabilizada pelo acesso do Banrisul a recursos equalizados diretamente pelo Tesouro Nacional, informou o diretor de Crédito da instituição financeira, Osvaldo Lobo Pires. É a primeira vez que isso acontece. “O sucesso e o resultado positivo são frutos da postura do banco diante do aquecimento do setor. Investimos em mais agilidade para liberação de recursos e no relacionamento com os produtores rurais”, afirmou.

O montante contratado em linhas de custeio na temporada 2020/21 superou em 50% os recursos concedidos no ciclo 2019/20, de acordo com o superintendente de Agronegócios do Banrisul, Robson Oliveira Santos. Também houve incremento de mais de 40% nos financiamentos voltados a investimentos do setor, de máquinas agrícolas, sistemas de irrigação, ações de sustentabilidade e outras finalidades. Somente para investimentos, o Banrisul disponibilizou acima de R$ 250 milhões em recursos próprios.

O banco fará o lançamento do seu Plano Safra 2021/22 no dia 8 de julho, às 8h30, com transmissão online pelo YouTube (www.youtube.com/bancobanrisul).

