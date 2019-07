Banrisul: Justiça defere parcialmente liminar que condiciona venda de ações

A 4ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre deferiu parcialmente uma liminar que condiciona a venda de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) à deliberação judicial. A instituição afirma que analisa as medidas a serem tomadas sobre o processo.

Em junho, o governo gaúcho anunciou que tem a intenção de realizar uma oferta pública de ações do Banrisul até o limite de manutenção do controle acionário.