Banrisul diz que não há cronograma indicativo sobre oferta de ações

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) se pronunciou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre as declarações dadas na terça-feira pelo vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli. Segundo ele, a venda de ações do banco pelo governo do Estado deverá ser concluída até o dia 14 de dezembro. Em comunicado ao mercado com resposta a questionamento da autarquia, o Banrisul afirma que não há qualquer cronograma indicativo sobre a oferta.

“Acreditamos que uma vez ultrapassadas tais questões, e observadas as condições vigentes nos mercados financeiro e de capitais, o Estado do Rio Grande do Sul, acionista controlador da Companhia, poderá tomar sua decisão final sobre a realização da operação, que será objeto de Fato Relevante, onde constarão os termos e condições gerais da Oferta”, diz o Banrisul no comunicado.

Nesta quarta, o vice-governador ressaltou que não haverá venda de controle do Banrisul. “A decisão já está tomada”, completou. O Estado fará um road show para investidores estrangeiros em países como Estados Unidos, Inglaterra e da Ásia.