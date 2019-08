Banrisul confirma que negocia com bancos para coordenarem possível oferta de ação

Por meio de Fato Relevante, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) confirmou que negocia com bancos para realizar a assessoria em uma possível oferta subsequente de ações (follow on). Na terça-feira, 13, a Coluna do Broadcast adiantou a informação, relatando que JPMorgan e Itaú BBA fazem parte deste grupo.

O acionista controlador, o governo do Rio Grande do Sul, quer vender as ações excedentes ao número necessário para manter o controle da instituição financeira.

Embora o Banrisul se prepare para dar vazão à operação, por enquanto, o banco está impedido de dar prosseguimento ao follow on por conta de uma liminar da Justiça do Rio Grande do Sul que questiona o valor da venda.