Banrisul confirma cancelamento de oferta de ações

O Banrisul confirmou na manhã desta quinta-feira, 19, o cancelamento da oferta de ações subsequente, como havia antecipado o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo. Em fato relevante, o acionista controlador do banco, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, informa a decisão de cancelamento da oferta, após a conclusão do procedimento de bookbuilding, na quarta-feira, 18, alegando que o preço por ação apresentado não atendia ao seu interesse.

Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, o banco precisou cancelar a operação por não conseguir demanda para vender suas ações a R$ 19, valor mínimo para a transação sair acima do valor patrimonial do banco, conforme fontes.

Na noite de terça-feira, dia em que inicialmente era esperada a precificação da oferta, havia uma demanda apertada no preço em R$ 18,50.

Na quarta, além de informar sobre o adiamento do book, o banco havia alterado a quantidade de ações da base anteriormente prevista em 96.323.426 para 71.350.686, porém com previsão de lote extra de até 35%, a critério do acionista vendedor.