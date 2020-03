Banrisul anuncia que vai atender pedidos de prorrogação de dívidas

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) vai atender os pedidos de prorrogação de prazo de empréstimos concedidos a pessoas físicas e micro e pequenas empresas, nos próximos 60 dias. A medida vale para os contratos que estiverem em dia.

O pagamento dos valores que forem objeto da prorrogação poderá ser realizado em quatro vezes, com carência de 60 dias, totalizando um prazo total de 180 dias. O Banrisul ressalta que cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado não estão entre as linhas que terão esta possibilidade de prorrogação.