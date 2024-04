Banqueiro Daniel Vorcaro conversa com Wellington Vitorino em palestra na Brazil Conference em Harvard e MIT às 13h deste sábado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/04/2024 - 12:09 Para compartilhar:

Acontece neste final de semana, 06 e 07, a 10ª edição da Brazil Conference em Harvard e MIT, que traz neste ano o tema “O Encontro de Vários Brasis” e pretende discutir ideias e soluções para os desafios sociais enfrentados pelo País. Ao todo, serão mais de 80 palestrantes, incluindo acadêmicos, líderes e representantes de diversos setores e empresas para diálogos abrangentes, que contemplam desde sociedade e política até economia e cultura.

Entre os palestrantes, está o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, que irá, abordar ao lado do fundador do ProLider e do Instituto Four, instituições dedicadas ao desenvolvimento de lideranças jovens interessadas em desenvolver o Brasil, Wellington Vitorino, um painel que debaterá como os jovens empreendedores podem contribuir para transformar o Brasil, através de iniciativas sociais e econômicas.

Vorcaro tem mais de 20 anos de experiência em negócios, investimentos, fusões e aquisições. Iniciou sua carreira muito jovem, criando um modelo que se tornou a marca de sua trajetória profissional: a reestruturação de empresas.

O Banco Master tem como produto de destaque o Credcesta, cartão de benefícios consignado que democratiza o acesso ao crédito e já alcançou mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o país.

Na vertical de atacado, Vorcaro também criou o Banco Master de Investimento e no setor de seguros é sócio da Kovr Seguradora. Recentemente, Banco Voiter e Will Bank também passaram a somar ao ecossistema de soluções financeiras do Banco Master.

Já Welligton Vitorino, que é estudante do MIT, conversou em entrevista exclusiva com a ISTOÉ para falar sobre a expectativa para a palestra. Clique aqui e confira.