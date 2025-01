Bannon x Musk: entenda briga na extrema direita dos EUA

Steve Bannon, ex-assessor do presidente eleito Donald Trump, fez duras críticas a Elon Musk, proprietário da Tesla e do X e um dos apoiadores de destaque do republicano. Ao jornal italiano “Corriere della Sera”, ele chamou Musk de “racista”, “um cara realmente mau” e afirmou que pretende derrubá-lo e afastá-lo do movimento “Make America Great Again”.

Segundo o jornal britânico “The Guardian”, Bannon reprovou a posição de Musk em relação à imigração, especialmente pelo uso de vistos H-1B em empresas como SpaceX e Tesla, que permite a contratação de profissionais estrangeiros. O ex-assessor também disse que Musk, nascido na África do Sul e antigo titular de um visto H-1B, não deve ter acesso direto à Casa Branca.

O presidente Donald Trump toma posse no dia 20 de janeiro, e Bannon afirmou que, até lá, pretender fazer “com que Musk saia daqui”. “Ele não terá acesso total à Casa Branca. Ele será qualquer outra pessoa”.

Mesmo tendo doado cerca de US$ 270 milhões para a campanha do republicano e ter sido nomeado para liderar um grupo consultivo para redução de gastos governamentais, a postura dele em relação à imigração não é bem recebida por apoiadores de Trump. “Essa coisa dos vistos H-1B, é sobre todo o sistema de imigração ser manipulado pelos senhores da tecnologia. Eles usam isso para sua vantagem. As pessoas estão furiosas”, disse Bannon.

O ex-assessor de Trump também criticou Musk por sua ambição por riqueza e poder, classificando-o como alguém que deseja um “tecnofeudalismo em escala global” e afirmou: “Eu não apoio isso e nós lutaremos contra. Eu fiz disso algo pessoal, para derrubar esse cara. Antes, porque ele colocou dinheiro, eu estava preparado para tolerar, porém agora não estou mais”.

Além de Musk, Bannon mirou outros bilionários de ascendência sul-africana, como Peter Thiel e David Sacks ao dizer: “Ele [Musk] deveria voltar para a África do Sul. Por que temos sul-africanos, as pessoas mais racistas da Terra, sul-africanos brancos, nós os temos fazendo algum comentário sobre o que acontece nos Estados Unidos?”.

Para o ex-assessor, Musk quer apenas defender os próprios interesses financeiros e acumular riqueza. “Sua agregação de riqueza e, então – por meio dela – poder: é nisso que ele se concentra, e fará de tudo para garantir que qualquer uma de suas empresas esteja protegida ou tenha um acordo melhor ou ganhe mais dinheiro”, completou.

Por fim, Bannon afirmou que o dono do X “tem a maturidade de um garotinho”.