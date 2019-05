Banksy ‘reivindica’ autoria de mais uma obra em Veneza

VENEZA, 24 MAI (ANSA) – O artista de rua Banksy “reivindicou” a autoria de mais uma obra em Veneza, na Itália, que recebe desde 11 de maio a Bienal de Arte.

Trata-se do “Menino náufrago”, grafite que retrata uma criança segurando um sinalizador usado por migrantes para pedir socorro no mar. O desenho alude à crise humanitária no Mediterrâneo, em meio às novas políticas do governo italiano para barrar deslocados internacionais.

A obra, provavelmente feita de um barco, surgiu na fachada de um edifício histórico há cerca de 15 dias, mas até esta sexta-feira (24) não havia tido sua autoria confirmada. Em 9 de maio, Banksy já havia montado uma instalação – removida por falta de autorização – no centro de Veneza para ironizar a passagem de navios de cruzeiro pela cidade.

A obra, chamada “Veneza em óleo”, mostrava uma espécie de quadro “desconstruído” que, em nove telas de tamanhos e formatos diferentes, exibia um navio de cruzeiro atravessando a Bacia de San Marco.

A retirada das grandes embarcações da Lagoa de Veneza, que sofre com o assoreamento do solo, é uma reivindicação de boa parte dos moradores da cidade, mas as autoridades municipais, regionais e nacionais ainda não conseguiram cumprir esse objetivo, apesar de inúmeras promessas feitas nos últimos anos. (ANSA)