Bankman-Fried aposta US$ 1 bilhão que pode salvar as cripto

O executivo-chefe da corretora de criptomoedas FTX Trading se autoproclamou o salvador do setor – e os investidores em criptomoedas estão acompanhando de perto seus movimentos após meses de carnificina no mercado. Este ano, ele resgatou um credor de moeda digital com problemas e tentou estabilizar outro. Ele adquiriu corretoras de criptomoedas no Canadá e no Japão e apareceu em anúncios de revistas ao lado da supermodelo Gisele Bündchen em uma tentativa de manter os principais investidores entusiasmados com as criptomoedas, apesar da desaceleração.

Esse tipo de atividade é rotina para Bankman-Fried, um bilionário de 30 anos que dorme algumas horas por noite. No ano passado, quando o escrutínio regulatório das criptomoedas levou Bankman-Fried a mudar a sede da FTX de Hong Kong para as Bahamas, dezenas de funcionários se mudaram para a nação insular em cerca de um mês.

Bankman-Fried diz que seu objetivo final é trazer criptomoedas para as massas. Ele quer tornar a FTX um nome familiar e usar a tecnologia por trás do bitcoin para reinventar as finanças tradicionais, incluindo o mercado de ações e pagamentos.

A FTX Trading obteve lucro líquido de US$ 388 milhões com receita de US$ 1,02 bilhão no ano passado, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. A companhia permaneceu lucrativa em 2022, mesmo com a queda dos preços das criptomoedas, de acordo com Bankman-Fried. A FTX foi avaliada em US$ 32 bilhões durante sua última rodada de financiamento em janeiro.

Como outras corretoras de criptomoedas, o principal negócio da FTX é facilitar a compra e venda de moedas digitais. A empresa se tornou um gigante desde que foi fundada há três anos. Com apenas cerca de 300 funcionários, a FTX é a terceira maior corretora de criptomoedas do mundo em volume, fazendo negócios no valor de US$ 9,4 bilhões em um dia médio, de acordo com o provedor de dados CoinGecko.

Em maio, Bankman-Fried gastou US$ 648 milhões de sua fortuna pessoal para comprar uma participação de 7,6% na Robinhood Markets Inc., fabricante do popular aplicativo de negociação. Ele revelou sua compra depois que as ações da Robinhood caíram quase 80% em sua oferta pública inicial; as ações subiram ligeiramente desde então.