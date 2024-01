Bank of America tem lucro líquido e receita abaixo da expectativa, e ação cai no pré-mercado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 9:20 Para compartilhar:

O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 3,1 bilhões no quarto trimestre de 2023, valor 56% menor do que o ganho apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 12.

O lucro por ação do banco americano entre outubro e dezembro foi de US$ 0,35, abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,53, e abaixo do desempenho do mesmo período de 2022, de US$ 0,85 por ação.

A receita do BofA caiu 10%, para US$ 22,0 bilhões, abaixo do consenso FactSet de US$ 23,7 bilhões. Segundo o balanço, os depósitos médios do banco tiveram alta de 2%, a 1,9 trilhões de dólares.

Às 9h15 (de Brasília), a ação do BofA caía 1,33% nos negócios do pré-mercado em Nova York, depois de um forte tombo inicial.

