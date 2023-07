Bank of America tem lucro e receita acima do esperado no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 8:23 Compartilhe

O Bank of America (BofA) registrou lucro líquido de US$ 7,4 bilhões no primeiro trimestre de 2023, ou US$ 0,88 por ação diluída. O lucro foi 19% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi de US$ 6,2 bilhões, ou US$ 0,73 por ação diluída. O resultado ficou acima dos US$ 0,84 por ação diluída esperados pelos analistas ouvidos pela FactSet. A receita do banco foi de US$ 25,2 bilhões nos últimos três meses, um crescimento anual de 11%, acima da expectativa de US$ 24,98 bilhões da FactSet. Após o balanço, a ação do BofA avançava 0,65% no pré-mercado em Nova York, às 8h04 (de Brasília).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias