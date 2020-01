Bank of America informa lucro acima das expectativas e ação sobe no pré-mercado

O Bank of America informou hoje que registrou lucro líquido de US$ 7,0 bilhões no quarto trimestre de 2019, ou US$ 0,74 por ação, superando projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 0,69.

O resultado, contudo, ficou abaixo do lucro líquido obtido em igual período de 2018, de US$ 7,63 bilhões, embora represente um aumento em relação ao lucro por ação do terceiro trimestre de 2018, que foi de US$ 0,70 por ação.

A receita total do banco, líquida de despesas com juros, caiu de US$ 22,7 bilhões no terceiro trimestre de 2018 para US$ 22,3 bilhões no último trimestre.

Às 8h53, após a publicação dos resultados, a ação do Bank of America subia 0,71% nos negócios do pré-mercado em Nova York.