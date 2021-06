Banhistas são resgatados pelados após fugirem de cervo em praia da Austrália

Dois homem precisaram ser resgatados no último domingo (27) após fugirem de um cervo selvagem. A dupla estava nu em uma praia de Sidney, na Austrália, quando precisaram correr para dentro do Parque Real Nacional para escapar do animal.

Os serviços de emergência iniciaram as buscas por terra e pelo ar após os homens ligarem para pedir ajuda pouco depois do anoitecer. Um dos indivíduos foi localizado em uma trilha sem as roupas e carregando uma mochila, enquanto o outro foi encontrado depois.

“Colocaram as pessoas em perigo saindo de casa sem necessidade (…) e depois se perderam em um parque nacional provocando o uso de importantes recursos (…) Acho que devem estar envergonhados”, disse Mick Fuller, comissário estadual da polícia de Nova Gales do Sul.

Os dois banhistas violaram o confinamento imposto para conter o aumento de casos de Covid-19 no país e terão que pagar uma multa de US$ 760 (cerca de R$ 3.720).

