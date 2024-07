Banhista resgatada a 80 km da praia em que desapareceu no Japão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2024 - 5:59 Para compartilhar:

Uma mulher que estava em uma praia do Japão e foi arrastada para o mar foi resgatada a 80 km do local após uma operação de busca de 36 horas, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.

A Guarda Costeira iniciou a operação de busca e resgate depois de receber um alerta sobre o desaparecimento de uma mulher chinesa na região central de Shizuoka, na noite de segunda-feira.

Uma amiga da jovem afirmou que ela estava com uma boia quando foi arrastada pelas ondas e não conseguiu voltar à praia.

A chinesa foi localizada 36 horas depois, na manhã de quarta-feira, ainda com a boia a “80 quilômetros em linha reta” da praia em que estava.

Ela foi levada para um hospital, mas não precisou ser internada porque o nível de desidratação não era considerado grave.

