Banhista encontra ânfora romana em praia na Itália

ROMA, 13 AGO (ANSA) – Um banhista encontrou de forma inesperada na última sexta-feira (11) uma ânfora romana durante um passeio por uma praia na província de Latina, na Itália.

O recipiente, que pode datar do século 2 a.C., foi entregue às autoridades locais para que todas as verificações necessárias sejam realizadas.

O objetivo é averiguar se o artefato encontrado por acaso pelo banhista é original ou uma reprodução.

Este tipo de ânfora foi utilizado na antiguidade para o transporte marítimo de vinho, azeite e outras mercadorias ao longo das rotas comerciais que faziam fronteira com a Itália.

Em outubro passado, uma equipe de mergulhadores encontrou mais de 300 ânforas da era púnica (264 a.C. e 146 a.C.) no fundo do mar da ilha de Pantelleria, no sul do país. (ANSA).

