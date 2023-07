Banheiro de Jojo Todynho em cruzeiro alaga e cantora se desespera: ‘É o Titanic’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 8:43 Compartilhe

A cantora Jojo Todynho aproveitou as férias nos Estados Unidos para embarcar em um cruzeiro na segunda-feira, 10. Apesar do luxo da ocasião, uma situação na madrugada de terça, 11, a desesperou. O momento foi compartilhado no Instagram da artista.

Em uma série de vídeos, Jojo mostrou o banheiro de sua cabine alagado. “Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu: meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu”, relatou, mostrando o ambiente tomado por água.

Diante da situação, a cantora relembrou do naufrágio do Titanic e acreditou que o mesmo pudesse acontecer com ela. “Me deu um desespero. Eu gritando: ‘Renata, é o Titanic!’ [risos]. Eu estou passando mal. Acho que a válvula estourou. Eu só sabia gritar”, declarou.

Segundo Jojo, não mexeu em nada para que ocasionasse tal situação. “Gente, me deu um desespero! Vai inundar. Ainda bem que o quarto de vocês é do lado, porque eu não sei falar um puto [de inglês]”, desabafou para seus amigos que estão a acompanhando.

Apesar do susto, a cantora passa bem e reagiu com bom humor. Um funcionário do cruzeiro foi até o local para prestar ajuda.

