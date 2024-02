Bangcoc pede que população trabalhe em casa devido à poluição

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/02/2024 - 7:45 Para compartilhar:

As autoridades da cidade de Bangcoc pediram nesta quinta-feira à população que trabalhe de casa para evitar a poluição atmosférica que cobre a capital da Tailândia.

As autoridades locais pediram a cooperação das empresas para evitar que os trabalhadores da cidade de 11 milhões de habitantes fiquem expostos a esta onda de poluição, que deverá durar até sexta-feira.

O site de monitoramento da qualidade do ar IQAir classificou Bangcoc entre as 10 cidades mais poluídas do mundo na manhã desta quinta-feira.

Os níveis de partículas perigosas PM2,5 – tão pequenas que podem entrar na corrente sanguínea – eram 15 vezes superiores ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), disse a IQAir.

O governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, pediu na noite de quarta-feira aos funcionários municipais que trabalhassem de casa na quinta e sexta-feira.

“Gostaria de solicitar a cooperação da rede AMB (Administração Metropolitana de Bangcoc) de cerca de 151 empresas e organizações, tanto governamentais como privadas”, disse Sittipunt no comunicado.

Segundo Chadchart, pelo menos 20 dos 50 distritos de Bangcoc terão níveis de partículas PM2,5 prejudiciais à saúde.

A qualidade do ar na Tailândia geralmente piora nos primeiros meses do ano devido à fumaça da queima de resíduos das colheitas, que se soma às emissões industriais e veiculares.

Bangcoc e a cidade de Chiang Mai, no norte, ficam entre as mais poluídas do mundo em vários dias do ano.

