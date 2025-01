‘Bando de aloprados achou que tomaria o poder’, diz Lula sobre plano golpista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “bando de aloprados” os investigados por um suposto plano golpista que tramava as execuções do presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes em dezembro de 2022, antes da posse do petista.

“Bando de aloprados achou que tomaria o poder”, afirmou Lula, que também questionou o que os responsáveis pelo plano fariam após as mortes.

O presidente discursou durante um ato em defesa da democracia numa cerimônia que marca os dois anos dos atos golpista de 8 de Janeiro de 2023. De improviso, Lula lembrou sobre os momentos em que “pesou que iria morrer”, como o diagnóstico de câncer na laringe, a pane no avião presidencial, a queda no banheiro na qual bateu a cabeça e a cirurgia de emergência para remover um coágulo no cérebro causado pela queda.