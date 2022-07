Bandidos fazem reféns em SP; dois criminosos são baleados por civil armado

Criminosos fizeram reféns em uma tentativa de assalto em um restaurante no Bom Retiro, na área central de São Paulo, e foram baleados por um civil armado que atingiu pelo menos dois dos quatro bandidos. A invasão aconteceu na noite desta segunda-feira, 18, por volta das 19h30.

Segundo informações da TV Globo, o homem que atirou contra os criminosos possui porte de arma e foi até o local após perceber uma movimentação estranha. Ele entrou armado no restaurante. Dois bandidos ficaram feridos, outro conseguiu fugir e um ficou no estabelecimento.

No momento do assalto, funcionários e clientes – incluindo crianças – foram rendidos pelos criminosos e liberados somente após horas de negociações com agentes da Polícia Militar. Nenhuma vítima ficou ferida. Os dois assaltantes baleados foram encaminhados para um hospital. Já o bandido que manteve reféns foi levado para o 77º Distrito Policial. Um criminoso ainda está foragido.