Bandidos assaltam casa de ex-primeiro-ministro da Itália

AVELLINO, 29 MAI (ANSA) – Bandidos invadiram a casa do ex-primeiro-ministro da Itália Ciriaco De Mita (1988-1989), de 90 anos, em Nusco, no sul do país, na madrugada desta terça-feira (29).

Segundo a polícia, a esposa do ex-premier, Anna Maria, surpreendeu os criminosos em seu quarto por volta de 3h30 (horário local). Eles usavam luvas e tinham os rostos cobertos, mas não pareciam armados.

Ainda assim, obrigaram De Mita a abrir seu cofre e levaram anéis, colares e outras joias. O casal não sofreu violência.

Expoente da Democracia Cristã, o ex-primeiro-ministro é atualmente prefeito de Nusco e foi deputado por 11 legislaturas.

Em abril passado, a casa do ex-premier Romano Prodi, em Bolonha, também foi assaltada, mas ele não estava no local no momento do crime. (ANSA)