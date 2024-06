Bandeira palestina é colocada na fachada da Catedral de Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

MILÃO, 5 JUN (ANSA) – Uma grande bandeira palestina foi pendurada nesta quarta-feira (5) na fachada principal da Catedral de Milão, entre as duas torres principais, no norte da Itália.

A informação foi confirmada pelo conselheiro dos Verdes Carlo Monguzzi, que explicou como, na praça, a bandeira apareceu “entre os aplausos do povo”.

De acordo com ele, foi o ex-deputado Stefano Apuzzo, agora candidato às eleições europeias pela Aliança dos Verdes e da Esquerda, quem pendurou o tecido na fachada da Catedral de Milão, junto com o expoente Francesco Fortinguerra.

Os dois subiram no terraço do Duomo após pagarem o ingresso na entrada que permite fazer o trajeto a pé. “Eu tinha esta enorme bandeira da Palestina enrolada nas calças. A certa altura, quase no topo, já tinha notado uma janelinha aberta que dava para um parapeito central da fachada, uma espécie de varanda e tive tempo de pendurar a bandeira”, contou Apuzzo à ANSA.

O ex-parlamentar havia feito a mesma operação, agitando a bandeira palestina, há poucos dias na Câmara. “Pensemos em quanto sofrem as crianças e as mulheres em Gaza, depois de 38 mil pessoas dilaceradas pelas bombas, incluindo as italianas, lançadas por Israel”, justificou.

Para Apuzzo, “é hora de uma trégua. De libertar os 2 milhões e meio de civis em Gaza mantidos como reféns pelas bombas. E devemos lembrar às instituições italianas que devem tomar uma posição. E não fiquem indiferentes”.

A bandeira foi retirada da fachada em pouco tempo, visto que dois seguranças do Duomo intervieram imediatamente. “Depois a polícia chegou e confiscou a bandeira”, concluiu o italiano que não sabe neste momento se ele e o seu colega foram denunciados.

