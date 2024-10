Bandeira israelense é hasteada em área do Hezbollah no Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 8 OUT (ANSA) – Uma bandeira de Israel foi hasteada nesta terça-feira (8) em um vilarejo localizado no sul do Líbano, onde as forças israelenses assumiram o controle de uma área que pertencia ao grupo xiita Hezbollah.

De acordo com a mídia local, a organização transformou a região em uma espécie de quartel-general com diversos lançadores de foguetes voltados para o território israelense.

As tropas de Israel usaram centenas de quilos de explosivos na área de Maroun el Ras para destruir túneis e outras estruturas subterrâneas onde os membros do Hezbollah se alojavam.

Além disso, os soldados de Israel utilizaram tanques em três áreas centrais no sul do Líbano, tendo localizado armamentos e eliminado cerca de 200 combatentes do grupo xiita.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram hoje que mais de 135 foguetes foram lançados pelo Hezbollah em direção ao país, sendo que mais de 100 artefatos tiveram como alvo a cidade de Haifa. Uma mulher ficou ferida por estilhaços e várias casas foram danificadas.

Em um discurso, Naim Qassem, número dois do Hezbollah, afirmou que os ataques no Líbano não enfraqueceram a vontade do grupo e sua determinação em resistir.

“O inimigo mente sobre as nossas capacidades e perdas.

Estamos bem e somos capazes de responder. Vejam o que está acontecendo ao longo da fronteira, estamos no terreno e os nossos combatentes estão demonstrando suas proezas”, afirmou Qassem. (ANSA).