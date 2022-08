Banda tributo Atom Pink Floyd leva show de som e luzes ao Teatro Alfa

Da Redação 22/08/2022 - 18:37 Compartilhe

Fãs do Pink Floyd terão a chance de assistir a banda Atom Pink Floyd no show Coming Back To Life, com os sucessos da banda britânica, numa apresentação inédita em 3D, nos dias 1 de setembro , quinta, às 21 horas, no Teatro Alfa. A turnê parte em seguida para Brasília, Rio, Curitiba e Florianópolis.

No palco, o som de nove músicos profissionais se harmoniza com projeções produzidas por vídeo artistas e uma robusta estrutura de iluminação cênica. “Tudo foi pensado para que o show fosse uma inesquecível homenagem”, conta o vocalista e guitarrista Helinho Guimarães, informando que em 2023 vão encarar o desafio de se apresentar no Nordeste. Com repertório de 18 músicas, o show passa por todas as fases da banda, desde as experimentações psicodélicas dos anos de 1960, passando pelo brilho megalomaníaco dos álbuns “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”, até a fase pós Roger Waters.

Com 10 anos de estrada, só a partir de 2014, depois de muito trabalho em estúdio, o grupo passou a fazer shows em em locais de grandes proporções. Hoje a possibilidade de fazer uma turnê pelos Estados Unidos é assunto em pauta. “Somos uma banda tributo diferente. Mantemos um padrão de som e iluminação”, assegura Helinho Guimarães, contando que o grupo mantém a característica da banda original de investir na iluminação, no visual do espetáculo.

“O público vai ganhar óculos 3D para viver uma experiência única, diferente, com uma profundidade interessante”, afirma, ressaltando que a projeção no fundo do palco é responsável pela dimensão visual mais ampla. “Tudo foi minuciosamente pensado para que as pessoas possam se sentir em uma atmosfera 100% Pink Floyd”, comemora Helinho. Helio Guimarães nasceu em Belo Horizonte, com 12 anos começou a tocar guitarra. Quando morava em Chicago, teve a chance de ver o ídolo David Gilmour ao vivo em um show intimista para três mil pessoas.

Com seus shows elaborados tanto em termos de som quanto de imagem, o Pink Floyd fez sucesso no mundo todo com seu som progressivo e letras filosóficas. Formada em 1965, o grupo parou de fazer shows na década de 80 ,e na prática, fez poucos shows ao longo da carreira. Muitos de seus fãs não tiveram a oportunidade de assitir seus ídolos tocando ao vivo. Talvez este seja um dos motivos do fascínio que sua música ainda exerce.

“É um show muito bem produzido, bem montado, com um repertório que homenageia toda a carreira da banda, um cuidado extremo com a parte musical aliada a uma parte audiovisual bastante elaborada, proporcionando uma experiência única para os fãs”, conta Helinho Guimarães.

Serviço

Teatro Alfa – Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, São Paulo – São Paulo.

Bilheteria Teatro Alfa – Por telefone – (11) 5693-4000 de segunda a sexta-feira das 11h às 16h, pagamento com cartão de crédito. Presencialmente: Teatro Alfa – Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722 (sem taxa de conveniência).

Tiqueteira oficial: www.sympla.com.br (com taxa de conveniência).

INGRESSOS : Inteira – R$ 200,00. Meia – R$ 100,00.