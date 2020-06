Banda The Dixie Chicks muda nome para The Chicks

O trio de country The Dixie Chicks mudou todas as suas redes sociais e seu site com o novo nome da banda: The Chicks. Além dessa novidade, as meninas também lançaram uma música nova. “March March” saiu com direito a vídeo com diversas cenas de protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos.

O termo “Dixie” é relacionado aos estados confederados dos Estados Unidos e, por isso, o trio resolveu abandoná-lo. Elas não foram as únicas a deixar esse pedaço para trás – em 2018, a cantora também country Dolly Parton mudou o nome de seu restaurante “Dixie Stampede” para “Dolly Parton’s Stampede”.

